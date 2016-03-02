Kendini dindar ve ahlaklı gören bir güruhu takdimimdir

“Abdullah Gül ile 12 yıl” isimli bir kitap yazdım, uğramadığım hakaret, tehdit, yemediğim küfür kalmadı. Silivri’de yaklaşık 3 ay hapis yatan 30 yıllık dostum Can Dündar’a bir mektup kaleme aldım. Mektup Cumhuriyet’te yayınlanınca aynı kesim yine ağıza alınmayacak korkunç ifadelerle saldırıya geçti.

Bunu yapanlar, kendilerini dindar, ahlaklı, faziletli, vatansever olarak görüyor. Bu “erdemli insanların” kafa yapısını, üslubunu, ahlaki düzeyini, aslında düzeysizliğini afişe etmek için ibret olsun diye bana sosyal medya üzerinden yolladıkları binlerce mesajın küçük bir bölümünü bu yazının kenarında ve sonunda sizlerle paylaşıyorum. Bir kısmı o kadar iğrenç ki, üzerini karartarak koyuyorum, neyi içerdiğini siz tahmin edersiniz.

Her eleştirel yaklaşıma, her farklı duruşa ve sese bu kadar seviyesizce, alçakça, mide bulandıran bir dille saldıran iktidar yanlısı terbiye yoksunu bir “güruh” çıktı ortaya. Bunlara kısaca “trol” deniyor biliyorsunuz.

Şimdi iktidar sahiplerine sesleniyorum:

Bu sizin eseriniz.

Eserinizle gurur duyuyor musunuz?

Ak Parti’nin kuruluşunda ve ilk yıllarında bu tür insanlar yoktu. Bir seviye, derinlik, hoşgörü vardı. Bunlar sonradan türediler. Daha doğrusu bilinçli ve organize bir şekilde türetildiler. Hangi merkezlerden, kimlerin himayesinde yönlendirildiklerini, beslendiklerini çok iyi biliyoruz. Günü geldiğinde hepsi ortaya çıkacak. Amaç belli: Sindirmek, korkutmak, hedef göstermek ve susturmak.

Tetikçilerinizi okudukça keyifleniyor musunuz?

Artık edepsizlikten mi medet umuyorsunuz?

Medar-ı iftiharınız “Yeni Türkiye’nin” özlemini duyduğunuz gençliği bu mu?

Yapılan bunca tehdit, şantaj, hakaret, küfür, iğrençlik ve terbiyesizlik hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor? Hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz?

Siz neye dönüştünüz böyle?

Gerçek dindarlar ve vicdan sahipleri -bazı istisnaları tenzih ederim- bu iğrençlik karşısında niye suskun ve tepkisiz kalıyor?

Türkiye sizin döneminizde ahlaken çöküyor, hala farkında değil misiniz?

Başka sorum yok.