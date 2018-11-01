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Zonguldak'ta 'Kezban' isimli kangal köpeği, anneleri tarafından emzirilmeyen yavru kuzulara annelik yapıyor

01 Kasım 2018 14:44

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 3 yaşındaki dişi kangal köpeği 'Kezban', annelerinin kabul etmediği kuzu yavrularını kendi yavrularıyla birlikte emzirmeye başladı. Çaycuma Yukarı İhsaniye köyünde Suat Karakaş'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan dişi kangal köpeği 'Kezban' ın geçen ay 5 yavrusu dünyaya geldi. Aynı zamanda dünyaya gelen iki kuzuyu anneleri emzirmedi. Kezban, kuzuları da sahiplenerek kendisini emmesine izin verdi. Kuzular, diğer yavru köpeklerle birlikte bütün günlerini 'Kezban'ın peşinde geçiriyor. Sık sık 'Kezban'ı emerek besleniyor. Çiftlikte çobanlık yapan Şaban Erol (46), Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte kuzuları da emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi. Kangal köpeklerinin iç güdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu söyleyen Şaban Erol, "Kuzular köpeğin peşinden ayrılmıyor. Kendi yavrularından çok kuzularla ilgilendiği oluyor. Kangallar çok vefalı hayvanlar. Sürekli koyunların ve kuzuların yanında olduğu için bu davranışı sergilemiş olabilir. Kuzulara takviye olarak mama da veriyoruz. Bu şekilde büyüyecekler. Biz ayırsak onlar ayrılmıyorlar" dedi.

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