Zonguldak Şehit Aileleri Derneği'nden Köktürk: Maaş bağlama konusunda erbaş ve erlerin aileleri mağdur ediliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu haftaki Meclis grup toplantısında kürsüye çıkardığı Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk "Maaş bağlama konusunda erbaş ve erlerin aileleri mağdur ediliyor. Şehitler arasında Kıbrıs, Kore, 15 Temmuz gibi ayrım yapılmamalıdır, şehitlerin unvanları üzerinden ayrıma gidilmemeli. Şehitlik hakları da aynı olmalıdır" diye konuştu.

İyi Parti Gene Başkanı Meral Akşener bu kez kürsüyü Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk'e bıraktı. Kürsüden çekilmeden önce Akşener, "Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk Bey aramızda. Ancak bir uyarıda bulunmak istiyorum TRT ve Meclis televizyonunun sıra milletin kürsüsüne geldiğinde yayından çıkmasına alıştık. Bari bu sefer yapmayın. Vatanın gerçek sahibi şehidimizin babası konuşurken bu vefasızlığı yapmayın, yapmayın. Canlarımıza kıyan teröristin bile çıkıp konuşabildiği ekranlarınızı şehitlerimizden esirgemeyin. Orada görevli olan kardeşlerime sesleniyorum. Size yukarılardan talimat gelmiş olabilir. Bir defalığına o talimata uymayın. Bu sizin ülkenize ve aziz şehitlerinize olan borcunuzdur" dedi.

"Hala eşitsizlikler var"

Kürsüye çıkan Köktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Meral Akşener'e şükranlarımı arz ediyorum. Ben Cihan Köktürk. Zonguldak Şehit Aileleri Başkan Yardımcısıyım. Benim arkadaşım Van'da bölücülerle çıkan çatışmada şehit oldu. Vatan sağ olsun dedik. Acımızı her gün yaşasak da başımız dik dolaştık. Yaşadığımız süreçte devletimiz bize bazı haklar tanıdı, teşekkür ederiz ama hala eşitsizlikler var. Sayın Meral Akşener bizlere destek çıktı. Şöyle ki maaş bağlama konusunda erbaş ve erlerin aileleri mağdur ediliyor. Ayrım doğru değil ama maalesef erbaş ve ailelerin aileleri olarak bizler mağduruz. Şehit olan erbaş ve erlerin geride kalan yakınlarına 3713 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmek üzere 5434 ve 2330 sayılı kanunlar gereği TSK vazife malul yetim aylığı bağlanmaktadır. Yukarıda yer alan 3713 sayılı kanunun 27. maddesinin 1. fıkrasının A bendiyle kanun kapsamında mütalaa edilen olaylar nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine bağlanan aylığın görevde bulunan emsallerinin aldığı aylıktan daha düşük aylığa bağlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Aynı fıkranın E bendiyle ile er ve erbaşların 1 fıkranın C, D ve G bendiyle sayılan haklardan yararlanacağı belirlenmiş, A bendinde belirlenen haklardan istifade edeceklerine dair herhangi bir atıfta bulunulmamıştır."

"Aynı olayda şehit olan polis, uzman çavuş ve erbaş arasında maaş farkı var"

"Örneğin aynı olayda bir polis, bir uzman erbaş ve zorunlu askerlik görevini yapmaktayken erin vefat ettiğini ve bunların sadece aylığa müstehak baba bulunduğunu var sayarsak, polisin kurumca 8 bin TL aylık bildirilmiş ise, babaya 8 bin TL'nin tamamı kesintiye uğramaksızın aylık oranlarından bağımsız şekilde dönecektir. Erbaş için kurumca 6040 TL emsal belirtilmiş ise babaya ödenecektir. Olayda vefat eden er için sistemce 6000 TL aylık bildirilmiş ise de babaya 5434 sayılı kanunda tek yetim için öngörülen aylık oran dikkate alınarak 3000 TL aylık ödenecektir. Erbaş ve erlerin mağdur edildikleri açıkça görülmektedir. Bu nedenle yasal bir düzenleme yapılarak erbaş ve erlerin hak sahiplerine belirlenen haklardan yararlandırılması mağduriyeti giderecektir. Sonuç olarak herkes bu memleket için elinden geleni yapmıştır. Şehitler arasında Kıbrıs, Kore, 15 Temmuz gibi ayrım yapılmamalıdır, şehitlerin unvanları üzerinden ayrıma gidilmemelidir. Şehitlik hakları da aynı olmalıdır."