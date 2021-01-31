T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin bekleyişi sürüyor

31 Ocak 2021 14:03

Zeytinburnu'nda, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan STREAMLINE isimli geminin bekleyişi, 3’üncü gününde devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, gemi tabanında hasar ve sızıntı tespit çalışması yaptı.

İstanbul Zeytinburnu açıklarında haciz nedeniyle demirlenen Morini Limanı'na kayıtlı ve Komorlar bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi, fırtına nedeniyle Cuma günü kıyıya vurmuştu. Kıyıya sürüklenerek karaya oturan geminin bekleyişi 3’üncü gününde sürüyor. Kıyıya vuran gemiye yönelik inceleme çalışmaları aralıklarla devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar ve sızıntı tespit çalışması gerçekleştirdi. Geminin bazı noktalarından kıyıdaki kayalara halat bağlandı.

TIKLAYIN - İstanbul'da fırtınada kıyıya sürüklenen gemi karaya oturdu; İstanbul Valiliği'nden açıklama
zeytinburnulodoskaraya oturdugemibekleyiş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mart 2021

İstanbul Newroz'unda binler Yenikapı'daydı: "Bizi hiç bir şey yolumuzdan alı koyamaz"

Ankara Barosu'ndan “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı pankartla protesto: Çekilmeyi asla ve asla kabul etmiyoruz

CHP’nin kadın yöneticilerinden ortak açıklama: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını tanımıyoruz, tanımayacağız

Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: AB Türkiye’yi kaybetmemeli

Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi konuşmasını paylaştı: Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin...

İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk 'Yerli ve milli tımarhane' sözlerine açıklık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bülent Uygun'dan "Erdoğan" açıklamaları: Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam...

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Sanki bu dava sonuçlanabilir...

Selahattin Demirtaş: Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur...

Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan; Naci Ağbal dört ay...

Naci Ağbal, kendisini Merkez Bankası görevinden aldığı için Erdoğan'a teşekkür...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin...

İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk 'Yerli ve milli tımarhane' sözlerine açıklık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24