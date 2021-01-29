İstanbul'da fırtınada kıyıya sürüklenen gemi karaya oturdu; İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Zeytinburnu Ahırkapı bölgesinde demirli bulunan Streamline isimli kargo gemisi, fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. İstanbul Valiliği bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.



Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi. Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemiye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Valiliği'nden karaya oturan gemiye ilişkin açıklama yapıldı. Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı “STREAMLİNE” isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti

nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir.

Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait (3) kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait (2) bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "