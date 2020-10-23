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Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikâyesini anlattı: 'Futbolcu' denince istemedim; epey uğraştı

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile tesadüf eseri bir mekânda tanıştıklarını söyledi

23 Ekim 2020 12:43

2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, Eylül 2010'da dünyaevine girdiği eski milli kaleci Volkan Demirel ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Zeynep Demirel, "Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii 'futbolcu' denince geri adım attım. Volkan'ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Epey uğraştı" dedi.

'Moda ve Sosyete' programına konuk olan 31 yaşındaki Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile nasıl tanıştığından bahsetti.

Zeynep Sever Demirel, "Türkiye'ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye'ye taşındım. Ablam Türkiye'de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye'ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar. İstanbul'a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor" ifadelerini kullandı.

"Futbolcu denince istemedim"

Demirel'e futbolcu olmasından ötürü uzun süre direndiğini belirten Zeynep Demirel, "Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii 'futbolcu' denince geri adım attım. Volkan'ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Facebook'tan ekledi, MSN'den ekledi. Tabii ben hâlâ direniyorum. Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Bir sene sonra Türkiye'ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık" ifadelerini kullandı. 

 

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