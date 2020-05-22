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Zelenski'den Erdoğan'a 'vişivanka' sürprizi

22 Mayıs 2020 13:47

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sürpriz bir hediye geldi. Zelenski, Erdoğan çiftine Ukrayna'nın geleneksel giysisi 'vişivanka' hediye etti. Ukrayna'da her sene mayıs ayının üçüncü Perşembe günü 'Dünya Vişivanka Günü' olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri ve eşlerine, Ukrayna'nın geleneksel işlemeli gömleği 'vişivanka'yı hediye olarak gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ukrayna'nın kültürünü ve tarihini yansıtan sembolik hediyeler, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Polonya ve Türkiye'nin liderlerine ve eşlerine, Ukrayna Devlet Başkanı ve eşi tarafından hediye edildi' ifadesinde bulunuldu.

Büyükelçi Güldere ve ailesinden kutlama mesajı

Öte yandan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve eşi Seda Güldere, sosyal medyadan çocuklarıyla birlikte paylaştıkları görüntülü mesajla Ukraynalıların 'Vişivanka Günü'nü kutladı. Büyükelçi Güldere, 'Bugün Ukrayna'da vişivanka, yani işlemeli geleneksel gömlek günü. Türkçedeki el emeği göz nuru tabirine Ukrayna'da en çok yakışan şey nedir derseniz benim aklıma vişivanka geliyor. Ukraynalı dostlarımızın Vişivanka Gününü kutluyoruz" ifadesinde bulundu.

 

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