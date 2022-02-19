Zam talebi için katıldığı protestolar nedeniyle işten çıkarılan Migros işçisi Gülabi Aksu: Sadece 1 ekmek parası istedik onlardan, 4 TL istedik çok gördüler bize

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettiği için ters kelepçelenerek gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Migros işçisi Gülabi Aksu, "Bayram günleri mesaileri düşük veriyor, resmi tatillerin mesailerini düşük veriyor, fazla bir şey istemedik. Sadece 1 ekmek parası istedik onlardan, 4 TL istedik çok gördüler bize" dedi.

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettiği için ters kelepçelenerek gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Migros işçisi Gülabi Aksu, protesto sürecini, taleplerini ve yaşadıklarını HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na anlattı.

2 yıldan fazla süredir Migros'ta temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyen ve zam talebi için katıldığı protestolar nedeniyle işten çıkarıldığını söyleyen Aksu, "Şu anda biz burada çok mağdur durumdayız, burada bütün arkadaşlarla bizi tehdit ediyorlar, mesaj gönderdiler bize, ikaz gönderdiler bize. 'mahkemeye vereceğiz, cezaevine sokacağız' dediler." diye konuştu.

Kamuoyundan destek bekelediklerini söyleyen Aksu, "Bize yardımcı olun. Gerçekten millet çok perişan. Bazı arkadaşlarımız evine ekmek götürecek parası yok cebinde. Biz buraya geliyoruz, cebimizde 5 kuruş para yok, biz burada deponun önüne gelmek için. Çocuklar evde ekmek götüremiyorum, doğalgaz faturası gelmiş 500 TL para, doğalgaz parasını ödeyemiyorum" dedi.

Çalıştığı süre boyunca yaptığı mesailerin parasının ödenmediğini söyleyen Aksu, "Çoluk çocuğumuz için mecbur kalıyorduk, mesaiye kalıyorduk. Bir çocuğumuz hasta olsa da zar zor izin alıyorduk, vermiyorlardı. 'Sen gidersen buranın hali temizliği ne olacak, malı ne olacak' diyorlardı. Bizi almıyorlardı! Gidip işine gelenleri adamları izin verip gönderiyordu, bize izin vermiyorlardı, benim çocuğum hasta götürüp getiremiyordum çocuğum rahatsız şu anda evde. Gücüm olsa zaten hastaneye götürürüm" diye konuştu.