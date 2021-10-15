Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.
Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi.
İstasyon çalışanları akaryakıt almaya gelen vatandaşlara hizmet etmek için yoğun uğraş verdi.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından paylaştığı kuyruk görüntülerine "Görüntüyü az önce çektim. Gece yarısı gelecek zam öncesi, vatandaş akaryakıt almaya çalışıyor" notunu düştü.
TIKLAYIN - Motorine ve benzine resmen zam geldi!