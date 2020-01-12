Yüzlerce kişi Kanal İstanbul'a karşı insan zinciri oluşturdu

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul projesine ‘Hayır’ demek üzere Küçükçekmece Gölü etrafında insan zinciri oluşturma çağrısında bulundu. Çağrıya katılan yüzlerce kişi Küçükçekmece Gölü kenarında buluşarak elele tutuşup insan zinciri oluşturdu.

Kanal İstanbul’a karşı yaklaşık 120’den fazla kurum ve bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından yapılan insan zinciri oluşturma çağrısına yüzlerce İstanbullu destek verdi. Küçükçekmece Gölü kenarında buluşan insanlar taşıdıkları pankart ve dövizlerle Kanal İstanbul projesine tepkilerini dile getirdi.

Gazeteci Fırat Fıstık'ın paylaştığı videoda insan zincirine katılan vatandaşların "Kanal'a değil, eğitime yatırım" sloganları ile tepkilerini dile getirdikleri görülüyor.