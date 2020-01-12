T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yüzlerce kişi Kanal İstanbul'a karşı insan zinciri oluşturdu

12 Ocak 2020 13:41

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul projesine ‘Hayır’ demek üzere Küçükçekmece Gölü etrafında insan zinciri oluşturma çağrısında bulundu. Çağrıya katılan yüzlerce kişi Küçükçekmece Gölü kenarında buluşarak elele tutuşup insan zinciri oluşturdu.

Kanal İstanbul’a karşı yaklaşık 120’den fazla kurum ve bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından yapılan insan zinciri oluşturma çağrısına yüzlerce İstanbullu destek verdi. Küçükçekmece Gölü kenarında buluşan insanlar taşıdıkları pankart ve dövizlerle Kanal İstanbul projesine tepkilerini dile getirdi. 

Gazeteci Fırat Fıstık'ın paylaştığı videoda insan zincirine katılan vatandaşların "Kanal'a değil, eğitime yatırım" sloganları ile tepkilerini dile getirdikleri görülüyor. 

 

 

 

ETİKETLER

kanal istanbulprojetepkiinsan zincirikoordinasyoneylemküçükçekmece

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2020

Denize 40 metreden böyle atladı

Galatasaraylı Futbolcu Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı

Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıkmış: Kum’dan gelen insanların bu uçağa binmeye hakkı yok!

Sivas'ta hasta yakınları, hastanenin güvenlik görevlilerine saldırdı

Sokak müzisyeni öğrenciye tablet sürprizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!...

Saymaz'dan, 'CHP'li belediyelerde HDP'liler çalışamaz' diyen Perinçek'e: Yarın Çin PKK...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dönerden hamburgere her yerde kullanılıyor; beyaz zehir 'Çin tuzu' yasaklansın...

Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak!...

Erdoğan tartışmalı ifadesini tekrarladı, haberleri doğruladı: Libya'da kendimize ait iki...

10 yaşındaki Atakan Kayalar için 'Tecavüz edilmeli' diyen çalışan üniversiteden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!...

Saymaz'dan, 'CHP'li belediyelerde HDP'liler çalışamaz' diyen Perinçek'e: Yarın Çin PKK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24