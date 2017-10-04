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Yürüyemeyen 'can'lara özgürlük hediye eden genç...

04 Ekim 2017 14:47

Hasan Kızıl Mardin Derik'te yaşıyor ve iki buçuk yıldır çevresindeki sakat, yürüyemeyen hayvanlara hayat veriyor. Kızıl'ın yolculuğu 2 buçuk yıl önce soğuk bir kış gecesi, misafirlerinin aracının motoruna sıkışan bir kediyle başlamış. Kızıl o gece acil müdahale yapılamaması nedeniyle hayatını kaybeden kediden çok etkilenince, ihtiyacı olan hayvanlara yardım etmeyi kafasına koymuş. Daha önce de askerler için ısıtmalı ayakkabı, görme engelliler için de sensörlü baston icat etmiş olan Kızıl, bu yeteneğini hayvanlar için yürüteç tasarlamakta kullanıyor. Kızıl çevresinde bulduğu basit malzemelerle yaptığı yürüteçler için para talep etmiyor.

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Yürüyemeyen &#39;can&#39;lara özgürlük hediye eden genç...

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