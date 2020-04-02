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Yurttan Koronavirüs Manzaraları: Çöp poşetiyle gezenler, Whatsap'tan kız isteyenler

02 Nisan 2020 16:58

Tüm dünyada 50 bine yakın, Türkiye'de de son açıklanan verilere göre, 277 insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde vatandaşlar sosyal izolasyon kuralına uyarak evde kalmayı artırırken yurdun dört bir yanından renkli ve farklı görüntüler gelmeye devam ediyor. 

İngiltere’de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır ve ailesi, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, kız isteme merasimini telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi.

Yine Kahramanmaraş’ta bir vatandaş, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem olması adına vücuduna geçirdiği çöp poşetiyle gezdi. 

Zonguldak'ta, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.

Hatay’da vatandaş sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf, sokak köpeği Pamuk ile futbol oynadı. Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, korana virüsü sebebiyle sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf kendi besledikleri sokak köpeği Pamuk ile futbol maçı yaptı.

Bolu’da tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan dedelerini özleyen iki kardeş, yalnız olmadığını anlatmak istedikleri dedelerine mektup yazdı. Jandarma ekibi, yaşlı adamın evine kadar giderek mektubu teslim etti. 

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