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Yurttan Koronavirüs manzaraları; birçok ilde uzun kuyruklar oluştu, gişeler streç poşetle kaplandı

"Kuyrukta bekliyoruz gördüğünüz gibi. Bence böyle daha çok bulaşır virüs"

23 Mart 2020 15:29

Ülke genelinde Koronavirüs tedbirlerine rağmen, Balıkesir’de, aralarında sokağa çıkma yasağı bulanan 65 yaş üzeri vatandaşların da bulunduğu birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu.

İl merkezinde yer alan özel ve kamu bankalarının önünde oluşan uzun kuyruklar bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi.

Bazı bankalar insanlar arsında en az 1 metrelik mesafenin korunması uyarısı yaparken bazı bankalarda ise 65 yaş ve üstü kişilere polis uyarıları yapıldı. Polisler ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yaparak, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri anlattı. Balıkesir'in İnegöl ilçesinde ise bir PTT şubesi önlem olarak gişeleri streç poşetle kapladı. 

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Çanakkale

Çanakkale’de emekli maaşlarını almak isteyen vatandaşlar banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerine kadar kapalı olan bankalar, Koronavirüs nedeniyle müşterileri içeriye tek tek aldı.

Bursa

Bursa’da  65 yaş üstü vatandaşlar yasağa rağmen sokaklara çıkmaya devam ediyor. Yaşlılar banka önlerinde oluşan uzun kuyruklarda beklemeye devam etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, PTT Müdürlüğü, aradaki mesafeyi korumak için gişe bölümlerinin tamamını streç poşetle kapattı. Gelen müşteriler ise içeriye tek tek alınıyor. 65 yaş üstü olan vatandaşlar ise içeriye alınmayarak geri gönderiliyor.

Amasya

Amasya’da polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu.
Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen maaşlarını çekmek için bankaların önünde kuyruk oluşturan vatandaşları polis uyardı. Emekli maaşlarını çekmek için yasak dinlemeyen 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, hem diğer vatandaşlara hem de görev halindeki polis memurlarına zor anlar yaşattı. Yasağa uymayarak sıraya giren 65 yaş üstü vatandaşı işlem için bankaya almayan görevliler ile başlayan tartışmaya, diğer vatandaşlarda dahil olarak yaşlı vatandaşa tepki gösterdiler.

Karabük

Karabük’te yaşlarını bilerek 65 yaş altı söyleyenlerin kimliklerini kontrol eden polis memuru, “ Yakışık kalıyor mu, sen böyle yaparsan. Bu sizin sağlığınız için, devletimiz bir kural koydu. Uygulamamız var. 155’i aradığınızda size her türlü yardımcı oluyor” dedi.

Afyon

Afyonkarahisar’da bankaların saat 12.00’da açılmasıyla metrelerce kuyruk oluştu. Kent merkezi Bankalar caddesinde yüzlerce vatandaş işlem yaptırmak için saatler öncesinden banka önlerinde sıra beklemeye başladı. Banka kuyrukları uzadıkça vatandaşlarda tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar bankaların çok az personelle çalıştığını belirterek “Bize virüs bulaşmasın diye bankalara almıyorlar. Mesafe bir metre olacak diyorlar bakın birbirimize yapışık vaziyette kuyrukta bekliyoruz gördüğünüz gibi. Bence böyle daha çok bulaşır virüs” diye konuştu.

 

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