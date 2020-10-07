Yunanistan’da Altın Şafak Partisi için suç örgütü kararı verildiği an

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'yle ilgili davada kritik bir karar çıktı. Mahkeme, partinin bir suç örgütü olduğuna karar verdi.

Karar salonda ve mahkeme çevresinde toplanan binlerce kişi tarafından sevinçle karşılanırken, haberi alan parti destekçileri ise protesto gösterilerine başladı.

1980’li yıllarda kurulan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin yargılandığı 5 yıldır devam eden davanın Atina’daki duruşmasında mahkeme heyeti, Altın Şafak Partisi’nin suç örgütü olduğuna hükmetti.

Davada 18’i eski milletvekili olmak üzere 68 sanık yargılanıyor. Parti lideri Nikos Michaloliakos ve yedi milletvekili suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanırken, diğer sanıklar ise suç örgütü üyeliğiyle yargılanıyor.

Partiyle ilgili dava açılmasına giden süreç, 2013’te Yunan rapçi Pavlos Fyssas’ın bıçaklanarak öldürülmesi ile göçmen bir balıkçı ve solcu aktivisitlere saldırılmasıyla başlamıştı.

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