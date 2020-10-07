Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak partisinin yöneticileri bir suç örgütüne liderlik etmekten suçlu bulundu

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Yunanistan'da temyiz mahkemesi aşırı sağcı Altın Şafak partisinin yöneticilerinin bir suç örgütüne liderlik ettiğine karar verdi.

Soruşturma, bir parti destekçisinin 2013'te faşizm karşıtı bir rapçiyi öldürmesiyle başlamıştı. Partiyle ilgili dava beş buçuk sene sürdü.

Karar duruşması sırasında birçok protestocu başkent Atina'daki mahkeme binasının etrafında toplandı. Protestocular, "Nazileri cezalandırın" yazılı pankartlar açtı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan parlamenter Giannis Lagos, 2019'dan beri Altın Şafak Partisi üyesiydi. Avrupa Parlamentosu üyesi bir başka Altın Şafak milletvekili Eleftherios Sinadinos da, 2016 yılında Türklere yönelik olarak, "Bilimsel olarak dile getirildiği gibi, Türkler pis ve kirlidir. Türkler oyunda vahşi köpeklere benzer, düşmanlarıyla savaşmak zorunda olduklarında kaçarlar. Türklerle mücadele etmenin tek yolu kararlı bir tavır göstermektir” demişti.