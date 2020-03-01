Yunan güvenlik güçlerinin sınırdaki sığınmacılara müdahalesi sürüyor

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren sığınmacılara, Yunan güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları gece boyunca yine Edirne'ye hareket etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.