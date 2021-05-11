Yüksek gerilim hattında helikopter ile temizlik

Yaklaşılması halinde bile ölümcül tehlike yaratan yüksek gerilim hatları, metrelerce yükseklikte, akım kesilmeden helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkanarak, temizlendi. Türkiye'de ilk defa TEİAŞ ekiplerince gerçekleştirilen ve 730 gün süren temizlik çalışmaları, havadan da görüntülendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması, 2019 yılında başladı. TEİAŞ, dünyadaki uygulamaları da yakından takip ederek, yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, elektriği kesintiye uğratmadan helikopter ile temizlik çalışmalarına başladı. 730 gün süren ve mayıs ayında tamamlanan çalışmayla toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim performansı azalan 10 bin elektrik direğindeki 50 binden fazla izolatör (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkandı.