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Yozgat'ta şiddetli rüzgardan yıkılan ahırda 7 hayvan öldü

08 Nisan 2020 15:01

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırın enkazında 3 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan öldü. Hayvanların sahibi Muharrem Yalçın, zararının büyük olduğunu söyledi.

Dün (7 Nisan) saat 22.30 sıralarında Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde Muharrem Yalçın'a ait ahır, gün boyunca etkili şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Ahırda bulunan 13'ü büyükbaş, 21'i küçükbaş toplam 34 hayvan enkaz altında kaldı.

Olayın hemen öncesinde hayvanlara bakmak için ahıra giren Muharrem Yalçın'ın oğlu Oğuzhan Yalçın ve 4 komşusu, enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 27 hayvan enkazdan kurtarılırken, 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvan öldü. 

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