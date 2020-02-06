Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

'Peri: Ağzı Olmayan Kız' filminin yönetmeni Can Evrenol ve başrol oyuncusu Elif Sevinç, Muammer Brav'la Ekşın'a konuk oldu. Fantastik sinemayı sevdiğini ifade eden filmin yönetmeni Can Evrenol, Peri filmini de 'karanlık masalsı' olarak niteleyerek filme verilen yaş sınırına tepki gösterdi. Evrenol, "Adana Sıfır Bir'in artı 13 aldığı yerde bu filmin 16 almasını kim nasıl ciddiye alsın" dedi.

17 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen ancak vizyon tarihi 7 Şubat'a çekilen film, Büyük Dünya Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde, bir santralde yaşanan patlamadan 10 yıl sonra karantina altındaki bir kasabada yaşayan ve patlamadan dolayı ağızsız dünyaya gelen Peri'nin yaşadıklarını konu ediniyor.

Filme dair konuşan Yönetmen Evrenol, projenin 'karanlık masalsı' bir film yapma isteğinden doğduğunu ifade ederek, "Fantastik sinemanın genişliği ve çeşitliliği hoşuma gidiyor" dedi. Peri'nin uzun zamandır yapmak istediği bir film olduğunu söyleyen Evrenol, kısa filmlerinin hepsinde bir çocuk kahraman olduğuna da dikkat çekerek, "Bir çocuk hikayesi yapmayı çok istiyordum zaten. Baskın filmi beni ne kadar ifade ediyorsa, Peri'de o kadar ifade ediyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Filmin baş karakteri Perihan'ı canlandıran Elif Sevinç de bundan sonra da oyunculuk yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Tiyatro yapmak istediğini belirten Sevinç, filmde en çok zorlandığı sahnenin suya girmek zorunda kaldığı sahne olduğunu dile getirerek, "Başrol oynamak benim için çok önemliydi. Bundan sonra kesinlikle daha iyi projelerde de yer alacağımı düşünüyorum. Bu yolda devam etmek istiyorum" dedi.

Evrenol, seyircinin tercihlerinin sinema kültürü ve üretiminde de etkili olduğunu ifade etti. Seçtikleri vizyon tarihinin zor olduğunu ve salon bulmakta zorlandıklarını kaydeden Evrenol, izleyicilerin filmin belirlenen tarihte vizyona girmesi için kampanya başlatma girişiminde bulunduklarını söyledi. Evrenol, insanların sosyal medyada kendileri için kampanya başlattığını ifade ederek, "Flimi yalnız bırakmamak adına çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

İnternetin sinema kültürüne olan etkilerini de değerlendiren Evrenol, "Bütün dünyada yaşanan problemi Türkiye'de iki katına çıkaran şeylerden biri de bütün filmlerin online mecralara kaymış olması. Evet buralarada güzel filmler var ama çoğunluğu çöp" dedi.

Evrenol, sinemadaki yaş sınırlamalarına da dikkat çekerek, "Adana Sıfır Bir'in artı 13 aldığı yerde bu filmin 16 almasını kim nasıl ciddiye alsın. İsveç'te olsak film artı 16 olunca bağırıp çağırıp hakkımı arardım falan. Ama burada zaten 'filme giden gidiyor' gibi bir durum var. Mesela Kayseri'de küçük çocuklar izledi ve filmden çıkmak da istemedi. Üstelik günün sonunda biz Kayseri'de seyirci ödülü de dahil birçok ödül aldık" diye konuştu.