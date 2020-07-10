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Yolu kapatan taksici, kendisine tepki gösteren vatandaşa 'burayı da çek' dedi; cinsel organını gösterdi

10 Temmuz 2020 12:21

İstanbul Şişhane'de yolu kapatarak müşteri kavgasına girişen taksici kendisine tepki gösteren ve kendisini kayda alan sürücüye 'burayı da çek' diyerek cinsel organını gösterdi.

Galata’daki iş yerinden çıkarak 3 çalışanıyla otomobiline binen işletmeci, Şişhane Meydanı’nda yolu kapatarak müşteri için kavga eden taksiciye korna çalarak tepki gösterdi. 

"Bunu da çek" diyerek cinsel organını gösterdi

Küfür ve hakaretler ederek karşılık veren taksici, kendisini görüntüleyen işletmeciye, 'bunu da çek' diyerek çıkarttığı cinsel organını gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı. 

Dün gece saatlerinde Beyoğlu Şişhane Sadi Konuralp Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Galata’da işletmecilik yapan Erdem E, işyerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola koyuldu. 

İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını gördü. Yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya bastı.

Bunun üzerine duruma sinirlenen taksinin sürücüsü, işletmeci Erdem E’ye küfür ve hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra kendisine saldırdığı iddia edilen taksicinin kontrolden çıktığını fark eden işletmeci, cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı.

Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, “burayı da çek” diyerek cinsel organını çıkarttı. Taksicinin rezaleti cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Yaşadıkları şokun ardından Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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