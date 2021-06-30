Yolda bulduğu 10 yarım altını polise teslim etti

Mersin'de Ayşe Söylemez isimli vatandaş, yolda bulduğu ve içerisinde 10 yarım altının olduğu keseyi polis merkezine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı. Altınlarına yeniden kavuşan elektrik ustası Zümrüt Genç, kendisine teşekkür ederek, “Hâlâ böyle insanların var olması topluma karşı ümitlerimi artıyor" dedi.

Ayşe Söylemez (43), kısa süre önce askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıktı. Akşam saatlerine kadar oğluyla birlikte iş bakan kadın, eve döndüğü sırada merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yolda yürüdüğü sırada yerde kese gördü. Keseyi alıp incelediğinde 10 yarım altın olduğunu gören Ayşe Söylemez, keseyi Ticaret Sanayi Odası Polis Merkezi'ne götürerek teslim etti.

Kayıp altınlarının polis merkezinde olduğunu öğrenince sevinen Zümrüt Genç ise, yaklaşık 16 bin lira olan 10 yarım altın, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kendisine teslim edildi.

"Hayallerim kırılmamış oldu"

Altınları bularak polis merkezine teslim eden Ayşe Söylemez ve eşine teşekkür eden elektrik ustası Zümrüt Genç, “Bu devirde böyle insanların çok az olduğunu biliyorum. Altınları polis merkezine getirmeniz, sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu gösteriyor. Helal süt emmiş insanlara ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz şu anda. En azından hiç olmazsa içimdeki hayaller kırılmamış oldu topluma karşı. Bazen haberleri dinlediğimde ümitlerim kırılıyordu. Şu an böyle insanların olduğunu görünce biraz daha ümitlerim artıyor” diye konuştu.

“Oğluma iş aramak için çarşıya çıkmıştık"

O gün kısa süre önce askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıktıklarını belirten Ayşe Söylemez, “Birçok yere gittik, belediyelere uğradık kadrolu bir iş için. O yorgunlukla yürürken önüme denk geldi. Ayağım ile şöyle dokundum, ses gelince hemen elime aldım ve direkt polise getirdim. Altınların kısa sürede sahibine ulaşmasından son derece mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA