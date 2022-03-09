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Yol verme kavgasında motokuryenin kaskını kırdı

O anlar kamerada

09 Mart 2022 15:21

İstanbul Şişli'de motokurye ile araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Araç sürücüsü motokuryenin ele geçirdiği kaskını yere vurarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddialara göre, motokurye ile bir araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada tekme, yumruk, kemer ve motosiklet kaskı kullanıldı. Bu sırada araç sürücüsü, motokuryenin ele geçirdiği kaskını yere vurarak kırdı.

Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

kaskşişlimecidiyeköy

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