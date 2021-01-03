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Yoksulluk halleri; semt pazarından geriye kalanları topluyorlar

İstanbul'da bazı vatandaşlar, pazarcıların bıraktığı ezik-çürük meyve ve sebzeleri seçerek topladı

03 Ocak 2021 15:59

İstanbul'da tezgahlar arasında dolaşan bazı vatandaşlar, pazarcıların bıraktığı ezik-çürük meyve ve sebzeleri seçerek topladı.

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, emekli bir çift "Aç kaldık topluyoruz" derken, pazar esnafı da durumla ilgili "İnsanlar bir kuru elmaya muhtaç" yorumunu yaptı. 

Kadıköy Salı Pazarı'nda ezik ya da çürük meyve-sebzeleri toplayan başka bir vatandaş da “Ne yapalım? Akşamüzeri biraz ucuz olur daha ucuz bir şey alırız diye geliyoruz. Emekli maaşı ne yapalım? Elektrik, su faturaları var" diye konuştu. 

Bir pazarcı da neredeyse her gün karşılaştığı manzara karşısında şunları dile getirdi;

“İnsanlar bir çürük elmaya muhtaç. ‘Bana sağlam elma verme’ diyor. ‘Bana çürük ver yeter ki ben çoluk çocuğuma götüreyim de bir fayda görsün.’ İnsanlar alamıyor. Bir çürük patates ne? Çürük patatesi götürüp evine çoluk çocuğuna yemek yapıyor. Anlıyor musunuz insanlar aç. Vallahi aç. Böyle gelip görseniz onları insanların içi acıyor. İnsanlar çok aç.”

Tezgahların arasında yiyecek arayan bir genç kadın da üniversite diploması olduğu halde iş bulamayanların son çaresinin burası olduğunu söyledi. İnsanların açlıktan akşamları pazara geldiğini anlatan genç kız, “Genellikle son saatlere doğru pazar ucuzlamaya başlıyor. Bu yüzden maddi durumu düşük olanlar bu saatlerde pazara uğramayı tercih ediyor. Ben de o yüzden geldim. Şu anda Koronavirüs'ten dolayı Türkiye’nin durumu hiç iyi değil. Onun dışında da insanlar geçinemiyorlar, iş sıkıntısı yaşıyorlar. Türkiye’nin durumu çok kötü vaziyette şu anda. Üniversite diplomamla bir yere girmek en azından kendimi geçindirmek, hak ettiğim hayatı yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Alibeyköy Semt Pazarı'nda da durum farklı değil. Akşam saat 19.00 sıraları tüm tezgâhlar kaldırılırken, açlık ve yoksulluğu derinden yaşayanlar, çöpçülerden önce yenilebilecek sebze ve meyve artıklarını toplamak için aceleyle hareket ediyorlar. Atıkların arasında yenilebilecek olanlarını arayan yaşlı bir çift de durumlarını "Vallahi aç kaldık, topluyoruz. Ne yapacağız? Boşuna mı geldik buraya. Halimiz belli. Ne emekli parası, dokuz tane çocuğumuz var” sözleriyle ifade etti. 

Kaynak: ANKA - Edda Sönmez

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