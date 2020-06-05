Yine öldüren 'sevgi'; bu kez sağlık çalışanı kadın, erkek tarafından öldürüldü

İstanbul Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışan Ayşegül Aktürk, 22 yaşındaki bir erkek tarafından öldürüldü. Çalışma arkadaşları Aktürk'ün öldürülmesini hastane önünde protesto ettiler.

Hastane bahçesinde bir araya gelen Ayşegül Aktürk'ün çalışma arkadaşları kadın cinayetlerinin son bulmasını istediler.

Açıklamada "Biricik, güzel, neşeli, güler yüzlü, hayvan sever, hastanemizin meleği, İrem ve Eren'in annesi Ayşegül'ümüz, bu sabah bir kadın cinayetine kurban gitti. Bu son olsun, olmalı. İçimiz yanıyor, gözümüz yaşlı, yüreğimiz öfkeli ve umutsuz. Tek başına iki çocuğu ile ayakta kalmayı becerebilmiş bir kadın daha yok oldu. Bıçaklanarak yüzlerce kere vücudu kanlar içinde, çocuklarının gözü önünde. Ayşegül, İçimiz yanıyor. Bu son olsun, olmalı. Allah Rahmet Eylesin" denildi.

İstanbul Maltepe'de 22 yaşındaki Muhammet E. isimli erkek, hastanede çalışan Ayşegül Aktürk'ü bıçaklayarak çocuklarının gözü önünde öldürdü. Olay sabah 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 22 yaşındaki Muhammet E. devlet hastanesinin idari bölümünde çalışan Ayşegül Aktürk'ü 'sevdiği' gerekçesiyle taciz ediyordu. Katil zanlısı Muhammet E. 'hayır' dediği gerekçesiyle Aktürk'ü öldürdü. Katil zanlısının kendisini de bıçakladığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.