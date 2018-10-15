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Yılmaz Özdil, 'Sultan Abdülhamid'in Hâtıra Defteri' adlı uydurma kitabi gerçek sanarak, Abdülhamit'in Atatürk'ü nasıl övdüğünü anlattı

15 Ekim 2018 15:37

Uğur Dündar ile Halk Arenası programına katılan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal kitabını ayrıntısıyla Halk Arenası programında anlattı. Özdil, ilk olarak Süleyman Nazif'in yazdığı sonrasında ise 1946 yılında Gazeteci İsmet Bozdağ tarafından çeşitli eklemeler yapılarak kitaplaştırılan 'Sultan Abdülhamid'in Hâtıra Defteri' adlı uydurma kitabi gerçek sanarak, Abdülhamit'in Atatürk'ü nasıl övdüğünü anlattı. Bahsi geçen kitabın uydurma olduğunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. Kaynak: (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/254481)

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