Yılmaz Morgül: Afrin'e gitmeye hazırım

Şarkıcı Yılmaz Morgül, askerlik şubesi önünde çektiği video ile Afrin'e gitmek için dilekçe verdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Morgül'ün şunları dile getirdi: "Afrin için gönüllü askere yazıldım. 20 senedir başta Mehmetçik Vakfı, Kartal Vakfı, Jandarma Vakfı, şehit asker aileleri ve dernekleri gönüllüsü olarak vatanımın her karış toprağında kara, deniz, hava kuvvetleri için yüzlerce askeri moral konserleri veren bir sanatkâr olarak bugün Yalova askerlik şubesine giderek, dilekçemi yazıp gönüllü askerlik için başvurdum. Bir sanatkâr olarak ne görev verilirse yapmaya hazır olduğumu bildirdim" dedi.