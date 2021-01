Yıldız Tilbe'den gündem olan 'Seyit Rıza' paylaşımları: Vatan hainidir bana 'vatan haini' diyen

T24 Haber Merkezi

Müzisyen Yıldız Tilbe, Dersim katliamı sonrası idam edilen Seyit Rıza'nın fotoğraflarını yan yana koyarak "Allah'ın Rahmeti üzerinize olsun" diye yazdı. Tilbe'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Tilbe bir paylaşımında da kendisine 'vatan haini' suçlaması yapanları 'vatan haini olmakla suçladı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tilbe "Ben mi Vatan hainiyim? Vatan hainleri, Vatana ait her değeri kültürü dili dini milleti kişiyi ağacı suyu toprağı hain görürler. Vatan hainleri ,tarihi de İngilizlerin ve yabancı ülkelerin yazdıkları yalan yanlış bilgilerden öğrenirler. Ben Türkiye Cumhuriyetiyim her şeyiyle her şeyimle" diye yazdı. Yıldız Tilbe bir başka paylaşımda da paylaşımlarını yoruma nasıl kapatacağını sordu.

İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımları: