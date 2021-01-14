Yıldırım düşen camideki hasar gün ağırınca ortaya çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün gece saatlerinde yıldırımın düştüğü camide oluşan hasar gön ağırınca ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan camiye akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle caminin minaresi yıkılırken, cami içerisinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Oluşan hasarın boyutu da gün ağırınca ortaya çıktı.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir, yıldırımın düştüğü anda camide bir kişinin bulunduğu ama sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Burada bir kardeşimiz yatsı namazını kılmak için bekliyor. Yıldırım düştüğünde tespih çekerken korkmuş ve ne yapacağını şaşırmış. Yıldırım düşünce ne yaptığını, nasıl eve gittiğini bilmiyor. Caminin hasar gördüğünü de bilmiyor" ifadelerini kullandı.