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Yıl 1999: Merve Kavakçı ve kızlarına tepki

10 Ocak 2019 12:20

1999 yılında TBMM'de yaşanan başörtüsü krizi ile gündem olan ve 2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı'nın Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atandı. Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı da, 25. ve 26. dönemlerde AKP milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştı. Kavakçı ailesinin bürokraside üst yönetimlere gelmesi, sosyal medya başta olmak milletvekili düzeyinde bazı tepkilere neden oldu. Merve Kavakçı'nın eski eşi, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da Mariam Kavakçı üzerinden başlatılan tartışmanın bir linçe dönüştüğünü ifade etti. Kavakçı'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak atanmasını “adaletsiz sistem üzerinden eleştirenlere bir sözü olmayacağını” ifade eden İslam, “Mariam Kavakçı'ya hayat tarzı üzerinden saldıranlar bir arada yaşama hayallerimizi yıkıyorlar” dedi. 1999 yılında Merve Kavakçı ve kızlarına yine linç girişimi yapıldığını hatırlatan ve olayın videosunu paylaşan İslam, “Saray kötüdür ama linç bunlardan da kötüdür. Sarayı ortadan kaldırabilirsiniz ama lince katılanlar bu utancı hayat boyu taşıyacaklardır” ifadelerini kullandı. İşte Cihangir İslam'ın paylaştığı video...

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