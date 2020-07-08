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Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!

08 Temmuz 2020 08:17

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile daha önce işi olmadığı halde pandemi sürecinde maske ve kit üretenlere tepki gösterdi. Pandemi sürecinde her şeyi fırsata çeviren insanlar olduğunu belirten Salkım, pandemi sürecini ranta çevirenlerin olduğunu, tanıdığı birçok insanın işi olmadığı halde maske ürettiğini söyleyerek, "Yeter bizi salak yerine koyduğunuz. Bıktık sizden. Kral çıplak artık" diye konuştu. 

"Herkes maske üretiyor, kit üretiyor. Yok Papua Yeni Gine'ye sattım yok bilmem nereye sattım. Sahtekarsınız hepiniz" dedi. 

Maske ile sözlerinin hemen ardından Mabel Matiz'e yönelik cinsiyetçi ifadelere de tepki gösteren Salkım, "Size ne! Biz size karışıyor muyuz. Terbiyesizler" ifadelerini kullandı. 

Sözlerinin ardından sosyal medyada gündem olan Salkım, kendisine yönelik hakaret ve eleştirilere şöyle yanıtlar verdi: 

"Evet dostlar tüm bunlar savaşa hayır mabel yanlız değildir ve bedava konser yapıcam dediğim için bir de niye devletin ürettiği maskeden başkaları da üretip rant elde ediyor diye oluyor bir de #MustafaKemalATATÜRK yazdım diye dur bakayım ne yapmışım ohhhh #TerbiyesizYeşimSalkım"


"Tabi para almadığım için kuduruyorsunuz kudurun kudurun bedava iş sizin bünyede ters tepiyor ben böyle yılmam klavyede maaşlı elemanlar pandemi de zor tabi para yok neyse maaşlar yattı mı? #TerbiyesizYeşimSalkım"

 "Çok şükür yine tt oldum konser reklamı da çıktı bedava reklam. Bunlarda harbiden beyin yok yahu" 

 

ETİKETLER

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