Önder İmam Hatipliler'den ÖSYM'ye Mabel Matiz tepkisi: Bu soruyla sapkın LGBT’yi gündeme getirenler hesap vermelidir

Önder İmam Hatipliler Derneği, Mabel Matiz’in şarkısının YKS’nin TYT ayağında çıkmasına "Bu soruyla sapkın LGBT’yi gündeme getirenler hesap vermelidir" diye tepki gösterdi.

Önder İmam Hatipliler Derneği, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na Mabel Matiz’in şarkısını soru olarak kullanmasına tepki gösterdi.

Dernek’ten yapılan açıklamada, "TYT sınavında sadece İslam dünyasının değil, insanlık aleminin değerlerine savaş açan LGBT zihniyetini savunan bir şarkıcının şarkı sözlerine ilişkin bir soru sorulması kabul edilemez. Bu soruyla sapkın LGBT’yi gündeme getirenler hesap vermelidir" denildi.

Ne olmuştu?

Üniversite sınavı YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde (TYT) Mabel Matiz’in 'Fırtınadayım' şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu.

TIKLAYIN - YKS’nin ilk aşaması olan TYT Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?