Yer Taksim; görüntülü konuşma yaparken telefonu çalındı!

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde işyerine doğru yürüyen genç kadın, bir yandan da arkadaşıyla telefondan görüntülü görüşme yapmaya başladı. O esnada arkasından yaklaşan bir kişi, vatandaşların gözü önünde cep telefonunu kapkaç yaptı. Yaklaşık 10 bin lira değerindeki telefonu çalan şahıs koşarak kayıplara karışırken, neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden koştu. Genç kadının elindeki şarj kutusu ise yol kenarına fırladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, genç kadın sokakta arkadaşıyla görüntülü görüşme yaparak yürüyor. Vatandaşlar ise restoranda yemek yiyor. Bir süre sonra takip eden şahıs arkasından yaklaşıyor. Kadının telefonunu kapkaç yapan şahıs ardından koşmaya başlıyor. Genç kadının şarj kutusu ise yol kenarına fırlıyor. Sokağın başına kadar koşan genç kadın ardından duruyor. Vatandaşlar ise yanına geliyor. Bir süre sokaktan aşağıya bakan vatandaşlar ardından yerine oturuyor. Genç kadın ise yürüyerek polis merkezine gidiyor.

"Bağıramadı şok geçirdi"

Olayla ilgili konuşan Enes Yılmaz, “Ben burada oturuyordum, kendime kahvaltı hazırlıyordum. Kızı buradan takip ediyordu. Aradan gördüm, kız telefonla görüşüyordu ve kulaklık takılıydı. Takip ettiği için yakaladığı an aldığı gibi aşağıya doğru kaçtı. Biz önce arkadaşı herhalde şaka yapıyor sandık. O yüzden müdahale edemedik. Burası kalabalıktı, kız zaten şok geçirdi. Aynı anda da görüntülü konuştuğu için hiçbir şeyin farkına varamadı. Kız zaten elini gördü, kendini biraz çekti ama çalan arkadaş profesyonel olduğu için aldığı gibi kaçtı. Elindeki telefonu aldı ama şarj aleti buraya uçtu. Kız bağırmadı, şok geçirdi. Aşağıya kadar gitti ama çocuk baya hızlı kaçtı. Sonrasında polisi aramadık, kız gitti şikayetçi oldu ve 1 saat sonra polis geldi. Kamera görüntülerine baktık şahıs tabi maske taktığı için yüzü tanıdık değil” dedi.

Polis kapkaççının peşinde

Olayın ardından genç kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Mağdur kızın ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda eşkalini belirleyen polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA