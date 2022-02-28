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Yer Bursa; caddede kadını tekmeledi, çevredekiler tepki gösterince kaçtı

Saldırgan caddedeki bir iş yerine girerek kaçtı

28 Şubat 2022 14:21

Bursa'da bir erkek, sokak ortasında kadını tekmeledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.

Osmangazi ilçesi, Cumhuriyet Caddesi’nde tartıştığı kadını tekmeleyen bir erkeğin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün çekilen görüntülerde, çevredekiler kadına şiddet uygulayan kişiye tepki gösterince gerginlik çıkıyor. Bu sırada kadın olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan caddedeki bir iş yerine girerek kaçıyor.

Kaynak: İHA
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