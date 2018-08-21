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Yer Adana: Trafik cezasına kızdı, yol ortasında arabasını parçaladı

21 Ağustos 2018 19:03

Adana'da egzoz yüzünden kesilen trafik cezasına kızan bir kişi yol ortasında otomobilini parçaladı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen olayda; iddiaya göre, trafik kontrolü yapan polisler, bir otomobili durdurarak 'kumandalı egzoz' kulanımı nedeniyle ceza kesti. Bu duruma öfkelenen otomobil sürücüsü ise, eline aldığı sopayla aracını yol kenarında parçalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın başıkları arasında otomobilinin camlarını kıran sürücü güçlükle sakinleştirildi. Araç sahibi, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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