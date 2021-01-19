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Yeniden harekete geçen Etna Yanardağı patladı

Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi

19 Ocak 2021 13:17

İtalya’daki Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın olan Etna Yanardağı, Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçerek patladı. Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, yanardağın magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttüğü ve dağdaki volkanik faaliyetlerin Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izlendiği aktarıldı.

Havaalanı kriz masası, yanardağdaki volkanik hareket nedeniyle havaalanının iki sektörünü kapatırken, bir saatte 4 uçağın iniş yapmasına izin verileceği, gidiş seferlerinde sınırlandırma olmadığı ancak rötarların olabileceği belirtildi.

Öte yandan bölgeden gelen haberlere göre, son püskürtmeler dolayısıyla Etnave civarında 3,3 büyüklüğünde volkanik depremin kaydedildiği ifade edildi.

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