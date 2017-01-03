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Yeni Şafak yazarı, canlı yayında Cumhuriyet gazetesini parçaladı!

03 Ocak 2017 17:56

Yeni Şafak yazarı Hikmet Genç, Kanal 24'te yayınlanan 'Günün Manşeti' programında Cumhuriyet gazetesinin bugünkü baskısının manşetinde gördüğü habere tepki göstererek, gazeteyi parçalara ayırdı. Daha sonra da Cumhuriyet'in kapanması gerektiğini savundu.. Genç, İstanbul Okmeydanı'nda kahvehaneleri dolaşarak laiklik çağrısı yapan, Halkevleri üyesi, aynı zamanda Cumhuriyet'te staj yapmış olan gazeteci Ayşegül Başar'ın sözlerini değerlendirken, "iç savaş istiyor, şerefsiz" dedi. Bu görüntülerin ardından daha da sinirlenen Hikmet Genç eline aldığı Cumhuriyet gazetesini "Ahlaksız şerefsiz alın lan Cumhuriyet'inizi" diyerek yırtarak fırlattı.

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