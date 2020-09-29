Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Paketi'ni (YEP) 2021-2022-2023 açıkladı.

Bakanlığın İstanbul Ataşehir'de bulunan yerleşkesinde "Yeni Dengeleme-Yeni Normal- Yeni Ekonomi" başlıklı Yeni Ekonomi Paketi'ni açıklayan Bakan Albayrak, "2020 yılını güçlü bir büyüme performansıyla başlamıştık. Mart ayında başlayan daralmanın ardında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Ağustos ayından itibaren atılan normalleşme adımlarıyla beraber yılın tamamında yüzde 0.3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2021 yılında tüm atılan adımlarla büyümenin yüzde 5.8 olmasını bekliyoruz. Sonraki yıllarda da büyümenin yüzde 5 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Albayrak'ın "Yeni Dengeleme-Yeni Normal- Yeni Ekonomi" başlıklarıyla uygulanacağını açıkladığı paketin içeriğinde ne var?

Yeni Ekonomi Paketi ne kadar gerçekçi?

Açıklanan paket doların ateşini düşürür mü?

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan ve Murat Sabuncu değerlendirdi

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