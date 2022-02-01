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Yemeksepeti vardiya şefinden yemek molasında eyleme katılan çalışana: "Orada kalmaya devam edersen vardiyanı bitireceğim"

"Yani diyor ki bana 'senin bugünkü ekmeğin yok' bu kadar basit"

01 Şubat 2022 12:31

Yemeksepeti kuryeleri, ücretlerine yapılan zammı yetersiz buldukları için eylem başlattı. Yemeksepeti Genel Merkezi önünde toplanan kuryeler, konvoy oluşturarak protesto gerçekleştirdi ve zam taleplerini dile getirdi. 

O sırada yemek molasında eyleme katılan bir kuryeye ise vardiya şefi tarafından 'şirket motosikleti ile eyleme katıldığı' gerekçesiyle vardiyasının bitirileceğini söylendi. Basın mensuplarının önünde gerçekleşen ve kaydedilen telefon konuşması sırasında vardiya şefi çalışana şirket motosikleti ile gidip gitmediğini sordu. 

Diyaloğun ardından kameralara konuşan çalışan "Ben molaya çıktım. Molamda burada direneceğim işime geri döneceğim, diyor ki bana orada kalmaya devam edersen senin bugünkü vardiyanı bitireceğim. Yani diyor ki bana 'senin bugünkü ekmeğin yok.' bu kadar basit" ifadelerini kullandı. 

2 Şubat günü açıklanacak olan zam oranına dair şirket içinden gelen duyumların asgari ücret seviyesi olduğunu öğrenen Yemeksepeti kuryeleri, maaşlarının net 5 bin 500 TL artı yan haklar olması için ve kurye ve depo işçilerinin "ofis-büro elemanı” meslek koluna kaydırılarak sendikalaşmanın engellenmesine karşı eylemlerine devam ediyor. 

Video: Yol TV

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