Yemeksepeti kuryesinin tuvalet isyanı: "4 gündür tuvalet kapalı, bildirmediğimiz yer kalmadı, bulduğumuz yere...

Daha önce işçilere baskı ve mobbing iddiaları ile gündeme gelen Yemeksepeti'nde bir kuryenin tuvalet isyanı sosyal medyada gündem oldu. Kurye, çektiği videoda tuvaletin kapalı olduğunu iddia ederek tepkisini "4 gündür tuvalet kapalı, bildirmediğimiz yer kalmadı. Bulduğumuz yere sıçıyoruz!" diyerek gösterdi.

Yemeksepeti kuryesi, iş yerinde kapalı olan tuvaletle ilgili çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. İş yerinde tuvaletin 4 gündür kapalı olduğunu öne süren kurye, videoda tuvaletin kapalı olduğunu bütün birimlere bildirilmesine rağmen çözüm üretilmediğini dile getirdi. Kapalı olan tuvaletle ilgili kurye videoda şu sözleri kullandı:

"4 gündür tuvalet kapalı, bildirmediğimiz yer kalmadı. Bulduğumuz yere sıçıyoruz!"