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Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti

22 Mayıs 2020 17:23

Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Balla Kante, babasının ölüm nedeninin "tedavi edilemeyen kalp sorunları" olduğunu söyledi.

Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği "Yéké Yéké" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

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