Yekaterina Nekrasova, buzun altında 85 metre yüzerek dünya rekoru kırdı

Moskovalı yüzücü Yekaterina Nekrasova, dünyanın en derin ve en eski gölü olan Baykal gölünde buzun altında 85 metre yüzerek dünya rekoru kırdı.

Independent'ın Siberian Times'dan aktardığına göre, 40 yaşındaki kadın yüzücü, 25 cm'lik buz tabakası üzerinde bulunan iki delik arasında, kelimenin tam anlamıyla dondurucu suda palet veya dalış kıyafeti olmadan kurbağalama yüzdü.

Buz altındaki yüzüşün tamamı video olarak görüntülenen Nekrasova, böylece geçen sene Kasım ayında Güney Afrikalı Amber Fillary'nın elinde bulundurduğu 70 metre buz altında yüzme rekorunu kırmış oldu.