Yazar Mıgırdiç Margosyan, son yolculuğuna uğurlandı

Evrensel Gazetesi'nin kuruluşundan bu yana köşe yazarı olan Mıgırdiç Margosyan, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karaciğerle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Margosyan 84 yaşındaydı. 2 Nisan'da hayatını kaybeden Margosyan için, bugün Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 14.00'te düzenlenen törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Margosyan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri, HDP Milletvekilleri Garo Paylan ile Züleyha Gülüm, CHP'li Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Gürbüz Çapan, gazeteciler Oral Çalışlar, Fatih Polat, Ayşe Şahin, yazar Ender İmrek, Yıldız Ramazanoğlu, yazar Şeyhmus Diken, yazar Murad Mıhçı katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Osman Kavala da cenazeye çelenk gönderdi.



Türkiye Komünist Partisi de çelenk gönderen partiler arasındaydı.

Mıgırdiç Margosyan kimdir?

Agos gazetesinden yer alan bilgiye göre; 23 Aralık 1938’de Diyarbakır'ın Hançepek Mahallesi'nde (Gâvur Mahallesi) doğan Margosyan, eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul'daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi'nde sürdürdü, sonra öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı.

1966-72 yılları arasında Üsküdar Selamsız'daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi'nde felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyat öğretmenliği ve okul müdürlüğü yapan Margosyan'ın Marmara gazetesinde yayımlanan Ermenice öykulerinin bir bölümü Mer Ayt Goğmeri (Bizim Oralar) adıyla 1984 yılında kitap haline getirildi.

Bu kitabıyla 1988 yılında Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Vakfı Edebiyat Ödülünü (Paris-Fransa) aldı. Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz İstanbul'a Kesildi (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999'da ikinci Ermenice kitabı Dikrisi Aperen (Dicle Kıyılarından) izledi.

Gavur Mahallesi, Avesta Yayınları tarafindan Li Ba Me, Li Wan Deran adıyla Kürtçe olarak yayımlandı (1999). 2010 yılında Türkçe kaleme aldığı Kürdan adlı kitabı Aras Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Evrensel gazetesinde Kirveme Mektuplar adlı köşesinde yazılar yazdı ve bu makalelerinin bir bölümü Lis Basın-Yayın tarafından Kirveme Mektuplar adıyla 2006'da Diyarbakır'da yayımlandı.

Aynı gazetede yazdığı makalelerin bir bölümü Belge Yayınları tarafından Çengelliiğne adıyla yayımlandı (1999).