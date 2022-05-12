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Yaylaya göç eden koyun sürüsü trafiği durdurdu

12 Mayıs 2022 09:30

Tokat'ta yaylaya göç eden koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında trafik durdu.

Tokat’ın Pazar ilçesinde kışı geçiren koyun sürüsü ilkbahar mevsimi ile birlikte yaylanın yolunu tuttu. Yaklaşık bir gün önce yola çıkan sürü Erenler Mahallesinden Gaziosmanpaşa Bulvarına çıktı. Ana yoldan koyunların karşı yöne geçişi sırasında trafik durdu. Araç sürücüleri bir süre koyun sürüsünün geçmesini bekledi. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas yaylalarının yolunu tutan sürüsünün 3-4 gün daha yolculuk yapması bekleniyor.

Besicilik yapan Murat Altuntaş, yıllardır bu geleneğin sürdüğünü söyledi. İlkbaharla birlikte yaylanın yolunu tuttuklarını belirten Altuntaş, yaylada kış mevsimine kadar kalacaklarını kaydetti. Burak Altuntaş ise 4 kuşaktır hayvancılık yaptıklarını belirterek, “Ata mesleğinden vaz geçemiyoruz. Hava şartlarına göre yolculuğumuzun süresi değişiyor. Ortalama bir hafta sürüyor” diye konuştu. (İHA)

Tokatkoyun sürüsü trafiği durdurdu

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