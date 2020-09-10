Yaylada tek başına yaşayan ‘Robinson Nine’nin hayatı belgesele konu oldu

10 Eylül 2020 13:59
Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 36 yıldır yaz-kış Karakısrak Yaylası'nda tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan Fadime Kayacı'nın hayatı belgesele konu oluyor.
Nurdan-Orhan Tekelioğlu çiftinin yönetmenliğinde çekimleri tamamlanan 'Fadime Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi' adlı belgesel, kurgusunun yapılmasının ardından izleyicilerle buluşacak.
Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cesediyle karşılaştı.
Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına rağmen yaz- kış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi.
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