Yaylada tek başına yaşayan ‘Robinson Nine’nin hayatı belgesele konu oldu

Belgesel yönetmeni Orhan Tekelioğlu, "30 yıllık gazeteciyim. Son 15 yılımı belgeseller üzerinde yoğunlaştırdım. Belgesellerimin konusu ağırlıklı olarak kadın ve doğa üzerine kurulu. Bu nedenle Trabzon’un Tonya ilçesinde yaşayan 90 yaşına gelmiş bir kadın hikâyesinden yola çıkarak Fatma Kayacı’ya ulaştık. 35 yıl önce kendisiyle birlikte yaşayan sara hastası yeğeninin ölümünden kendisini sorumlu tutanlara karşı bir başkaldırışla yaşamına dağlarda devam etti. Yaklaşık 50 yıllık ömrünü dağlarda tek başına geçirmesi benim ilgimi çekti. Yaklaşık 2 yıldır Fadime Kayacı’ya ait haberler toplamaya başladık. Sonra onun belgeselini yapmaya karar verdik. Bu sene belgeselini çektik bitirdik" diye konuştu.