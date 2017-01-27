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Yaşlı kadın komşuları tarafından dövüldü

27 Ocak 2017 17:21

Konya'nın Ereğli ilçesinde 80 yaşındaki Hatice Yalçınkaya, iddiaya göre evlerine soba kurdukları için uyarıda bulunduğu komşusu 54 yaşındaki Cennet Y. ve kardeşi 46 yaşındaki Rukiye Y. tarafından dövüldü. Aldığı darbeler sonucu kolu kırılan, yüzü ve gözünden yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, komşu iki kardeş ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay, Şinasi Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Hatice Yalçınkaya, çöp atmak için evinden çıktığı sırada apartmanda üst komşusu Cennet Y. ve Rukiye Y. ile karşılaştı. İddiaya göre yaşlı kadın, komşu kardeşlere, bina kaloriferli olmasına rağmen soba kurup yaktıkları, çıkan duman ve isten rahatsız olduğunu söyledi. İki komşu kardeşte bunu tepki gösterdi. Çıkan tartışma sırasında iddiaya göre Cennet Y. ve Rukiye Y., yaşlı kadına sopayla saldırdı. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan, yüzü ve gözünden yaralanan yaşlı kadın sağlık durumunun iyi olduğu belirtti. Yaşadığı olayı anlatan yaşlı kadın, komşularıyla daha önceden de soba yüzünden kavga ettiklerini söyledi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Cennet Y. ve Rukiye Y.'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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