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Yaşlı adamın hırsızları engellemeye çalıştığı anlar...

Kartal'da beyaz eşya mağazasının kapısını levye ile açan 9 kişi, mağazadan 10 televizyon çaldı

11 Ekim 2020 15:51

İstanbul Kartal'da beyaz eşya mağazasının kapısını levye ile açan 9 kişi, mağazadan 10 televizyon çaldı. Geldikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızlara, yoldan eşiyle birlikte geçen yaşlı bir vatandaş müdahale etse de başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cevizli Mahallesinde dün saat 06.45 sıralarında meydana gelen olayda, beyaz eşya mağazasına minibüsle gelen 9 kişi, dükkanın otomatik kepengini levye ile kırarak içeriye girdi. 9 kişi depodaki 10 tane televizyonu minibüse yükledi. Bu sırada caddede eşiyle birlikte yürüyen yaşlı adam hırsızlara müdahale etmek istedi. Yaşlı adamı yere düşüren hırsızlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. İnceleme yapan ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce de beyaz eşya mağazalarından hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan yaşlı bir vatandaşın televizyon hırsızlarına müdahalesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz minibüsle gelen 9 kişi mağazanın içerisindeki televizyonları araca yüklüyor. Hırsızlar kaçmaya çalışırken, yaşlı adam şüphelilere müdahale ediyor. Yaşlı adamı iterek, yere düşüren hırsızlar olay yerinden kaçıyor.

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