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Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye : Seçime tek başına girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan şerefsizdir!

16 Nisan 2018 13:47

Çağlar Cilara'nın sunduğu KRT Haber programına katılan Yaşar Okuyan, MHP'nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu söyleyerek, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi. Okuyan sözlerine şöyle devam etti: “Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP'nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli'ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız.”

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