Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla paylaştı

12 Kasım 2020 16:26
Daha önce dizinin kostüm görevlisi Özge Ş.'yi taciz etmekle suçlanan ve 85. bölümüyle Yasak Elma dizisine veda eden Talat Bulut için set çalışanları tarafından kurgu bir 'cenaze töreni' düzenlendi. Görüntülerde Bulut'un kurgu cenazesinin set çalışanları tarafından omuzda taşınması ve daha sonra hep bir dans etmeleri yer alıyor.
“Coffin dance” (Tabutla dans etmek) akımının müziğiyle set çalışanlarıyla birlikte dans ettiği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Bulut, "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notunu yazdı.
Talat Bulut'un adı geçen yıl, Yasak Elma dizisinin setinde bir çalışanı taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş, ünlü oyuncuya rol arkadaşları tarafından da tepki gösterilmişti. Yaşanan süreçte Bulut'la yola devam edilirken, pandemi sürecinde diziye ara verilmişti.
Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Talat Bulut'un ayrılığının perde arkasını, köşesinde "Görevli bir kızı tacizle suçlanan Talat Bulut kadrodan çıkarıldı..." diye yazmıştı.
TIKLAYINIZ - Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu: Görevli bir kızı tacizle suçlanan Talat Bulut kadrodan çıkarıldı
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