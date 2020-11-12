Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla paylaştı

Daha önce dizinin kostüm görevlisi Özge Ş.'yi taciz etmekle suçlanan ve 85. bölümüyle Yasak Elma dizisine veda eden Talat Bulut için set çalışanları tarafından kurgu bir 'cenaze töreni' düzenlendi. Görüntülerde Bulut'un kurgu cenazesinin set çalışanları tarafından omuzda taşınması ve daha sonra hep bir dans etmeleri yer alıyor.