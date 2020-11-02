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Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu: Görevli bir kızı tacizle suçlanan Talat Bulut kadrodan çıkarıldı

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Talat Bulut'un Yasak Elma dizisinin ayrılığının perde arkasını, köşesine taşıdı. Kaynağının çok güvenilir olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, "Görevli bir kızı tacizle suçlanan Talat Bulut kadrodan çıkarıldı…" dedi.

02 Kasım 2020 14:43

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Talat Bulut'un Yasak Elma dizisinin setinde bir çalışanı taciz ettiği iddiası gündeme gelmişti. Yaşanan süreçte Bulut'la yola devam edilirken, pandemi sürecinde diziye ara verilmişti.

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Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Talat Bulut'un Yasak Elma dizisinin ayrılığının perde arkasını, köşesine taşıdı.

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Bayraktaroğlu, "Kaynağının çok güvenilir olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, "Görevli bir kızı tacizle suçlanan Talat Bulut kadrodan çıkarıldı…" dedi.

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Bayraktaroğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

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"Kaynağım çok güvenilir, yani istihbaratın doğruluğundan eminim. Ancak yine de “rivayet” ekleriyle anlatacağım…"

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"Türk sineması da sonunda tüm dünyanın uyguladığı “MeToo” kuralına uydu ve..."

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"Yasak Elma isimli dizi film setinde görevli bir kızı tacizle suçlanan Talat Bulut kadrodan çıkarıldı."

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"“Nasıl yani?” sorularını duyar gibiyim. Bir filmin senaristi o filmin tanrısıdır. İstediğini bin yıl yaşatır. Dilediğini aniden öldürür."

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"Yasak Elma dizisinin senaryosunu ben yazsaydım… Bulut’u okyanus aşırı bir ülkeye gitmek zorunda bırakırdım… Mesela, FETÖ ile bir ilişkisi olduğu ortaya çıkar ve kaçardı Halit Argun (Talat Bulut)…"

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"Neden öyle yapardım?.. Dünya hali bu… Bakarsınız Bulut aklanır… Belki masumdur… Ve… Senaryo icabı geri döner… Kaldığı yerden devam eder/di…"

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Talat Bulut'un Yasak Elma dizisinin setinde bir çalışanı taciz ettiği iddiası gündeme gelmişti. Yaşanan süreçte Bulut'la yola devam edilirken, pandemi sürecinde diziye ara verilmişti. Ünlü oyuncuya rol arkadaşları tarafından da tepki gösterilmişti

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Öte yandan, Bulut'un hayat verdiği 'Halit Argun' karakterinin ölümüyle diziye veda edecek olan Bulut'un ardından, usta oyuncu Erdal Özyağcılar diziye dahil olacak.

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