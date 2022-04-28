T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD'de yarış yapan aracın okul otobüsüne çarptığı anlar, otobüsün içinden görüntülendi

Kaza sonucu 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı, 2'sinde ciddi şekilde yaralanmalar olduğu öğrenildi

28 Nisan 2022 15:45

ABD'nin New Mexico eyaletinde sokakta yarış yapan araçlardan birinin okul otobüsüne çarpması sonucu çocuklar koltuklarından fırladı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonucu 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki araç kazaya yol açtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, araçlardan biri seyir halindeki bir okul otobüsüne çarptı. Otobüs yan yatarken, öğrenciler de koltuklarından fırladı. 23 öğrenciden 7'si hastaneye kaldırıldı, 2'sinde ciddi şekilde yaralanmalar olduğu öğrenildi.

23 Şubat'ta meydana gelen, görüntüleri kamuoyuyla geçtiğimiz günlerde paylaşılan kazaya yol açan araçlardan birinin sürücüsü 49 yaşındaki Mario Perez'in iki kez "ağır bedensel zarar vermekle" suçlandığı açıklandı. Perez'in başka bir araç ile yarıştığı, kazaya neden olan diğer aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı ve polisin arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

çocuk servisiokulotobüs

Diğer Videolar

Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndaki yangın kontrol altına alındı

Bursalı çiftçiden 'organize sanayi' tepkisi: Burası para ile değer biçilecek bir yer değil

Fransa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

TMMOB İstanbul Şubesi önünde başlatılan 'Gezi için Adalet Nöbeti'ni 55'inci gününde Eğitim Sen devraldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24